Artesanos y diseñadores en la economía creativa contemporánea

Luckman, Susan, y Jane Andrew. Craftspeople and Designer Makers in the Contemporary Creative Economy. Springer Nature, 2020.

Este libro de libre acceso explora la experiencia de trabajar como artesano o diseñador en la economía creativa contemporánea. Los autores utilizan los datos del único estudio empírico de envergadura para explorar las competencias necesarias y los retos a los que se enfrentan los creadores contemporáneos en un mercado cada vez más saturado. Basándose en 180 entrevistas con organizaciones punteras, creadores establecidos y emergentes, y en cuatro años de trabajo de campo en toda Australia, este libro ofrece una visión única de las motivaciones que informan a aquellos que buscan obtener ingresos de su práctica artesanal o de diseño, así como de los retos y oportunidades a los que se enfrentan al hacerlo en este momento de renovado interés internacional por lo artesanal y lo hecho a mano. Este libro, que ofrece una rica y profunda colección de experiencias de la vida real, está dirigido tanto a un público académico como profesional.