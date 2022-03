Espacios creativos: cultura urbana y marginalidad

Geraghty, Niall, y Adriana Laura Massidda, editores. Creative Spaces : Urban Culture and Marginality in Latin America. University of London Press, 2019.

Texto completo

Urban Culture and Marginality in Latin America es una exploración interdisciplinaria de las diferentes formas en que los espacios urbanos marginales se han convertido en lugares privilegiados para la creatividad en América Latina. Los ensayos de la colección reevalúan las nociones teóricas dominantes de la «marginalidad» en la región y argumentan que, en la sociedad contemporánea, permite invariablemente (si no conduce) la producción de lo nuevo. Si bien las ciudades latinoamericanas han incluido siempre, desde su fundación, espacios marginales (debido, por ejemplo, a la segregación de los grupos indígenas), la expansión masiva de las viviendas informales construidas en terrenos ocupados en la segunda mitad del siglo XX las ha incorporado al imaginario colectivo como nunca antes.

Originalmente vistos como espacios de privación, violencia y peligrosa alteridad, los márgenes urbanos fueron posteriormente romantizados como espacios de oportunidad y empoderamiento popular. En cambio, este volumen analiza la producción de nuevas formas de arte, organizaciones políticas y subjetividades que surgen de los márgenes urbanos en América Latina, sin condenar ni idealizar los efectos que producen. Para dar cuenta de la compleja naturaleza de la marginalidad urbana contemporánea, el volumen se basa en investigaciones de un amplio espectro de disciplinas, que van desde los estudios culturales y urbanos hasta la arquitectura y la sociología. Así, la colección analiza cómo estas diferentes concepciones de los espacios marginales funcionan conjuntamente y contribuyen a la realidad imaginaria y material de la ciudad en general.