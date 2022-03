Las noticias falsas son malas noticias: bulos, medias verdades y la naturaleza del periodismo actual

Visnovský, Ján, y Jana Radosinská, editores. Fake News Is Bad News : Hoaxes, Half-Truths and the Nature of Today’s Journalism. IntechOpen, 2021.

Vivimos en la era de la revolución digital, caracterizada por el fácil acceso a la obtención, el tratamiento y la difusión de la información a escala mundial. La aparición de estos espacios digitales globales ha transformado el mundo de la comunicación. Este cambio en nuestra comprensión de lo que debemos estar informados, cuándo y cómo, se manifiesta no sólo dentro de las democracias liberales maduras, que conceden a sus ciudadanos y a los medios de comunicación una libertad de expresión constitucionalmente garantizada y derechos asociados a la obtención de información, sino también dentro de los países en desarrollo con diferentes tipos de establecimientos políticos.

Además, muchos productores de medios de comunicación, especialmente periodistas y personas que dicen ser periodistas, abusan de su misión crucial y, en cambio, fomentan un conjunto de graves fenómenos de comunicación que amenazan los derechos humanos y las libertades básicas, los debilitan o desaceleran su desarrollo.

La publicación se centra en las formas en que las noticias falsas, la desinformación, la desinformación y las declaraciones de odio se difunden en la sociedad, predominantemente en el entorno online. Su principal ambición es ofrecer un cuerpo interdisciplinario de conocimientos académicos sobre las noticias falsas, la desinformación y la propaganda en relación con el periodismo actual, el desarrollo social, la situación política y los asuntos culturales que ocurren en todo el mundo.