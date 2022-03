El derecho a leer de los estudiantes con discapacidades de lectura

Right to Read: public inquiry into human rights issues affecting students with reading disabilities. Ontario Human Rights Commission, 2022

A muchos estudiantes se les niega el «derecho a leer». La Comisión de Derechos Humanos de Ontario hace 157 llamamientos a la acción y publica su informe de investigación sobre el derecho a la lectura en relación con las cuestiones de derechos humanos que afectan a los estudiantes con discapacidades de lectura, como la dislexia.

Ontario Human Rights Commission puso en marcha su investigación pública sobre el derecho a la lectura en octubre de 2019, preocupados por el hecho de que el sistema de educación pública de Ontario no estaba satisfaciendo las necesidades de los estudiantes con discapacidades de lectura. Uno de los objetivos de la investigación era averiguar si estos estudiantes tenían un acceso significativo a la educación, como lo exige el Código de Derechos Humanos de Ontario. El informe exhaustivo sobre el Derecho a Leer incluirá conclusiones y recomendaciones detalladas para el Ministerio de Educación, los consejos escolares y las facultades de educación sobre el plan de estudios y la instrucción, la detección temprana, las intervenciones en materia de lectura, las adaptaciones, las evaluaciones profesionales y las cuestiones sistémicas.

El informe formuló 157 recomendaciones para el sector educativo, entre las que destacan la necesidad de revisar el plan de estudios de lengua del jardín de infancia y de los grados 1 a 8, la introducción de la alfabetización estructurada -un estilo de enseñanza respaldado por la investigación científica- y la introducción de una guía más clara sobre las expectativas de lectura». En general, concluye la comisión, el sistema educativo de la provincia «no está cumpliendo con su obligación de satisfacer el derecho a la lectura de los estudiantes».

Algunas estadísticas clave relacionadas con la discapacidad lectora: