Ciencia ciudadana y compromiso ciudadano: logros de Horizonte 2020 y recomendaciones para el futuro

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Warin, C., Citizen science and citizen engagement : achievements in Horizon 2020 and recommendations on the way forward, Delaney, N.(editor), Tornasi, Z.(editor), Publications Office, 2020

La inclusión a todos los niveles es la base de SwafS. Necesitamos una educación científica para todos, igualdad de género en nuestras organizaciones, ética e integridad integradas en la investigación, una comunicación en la que podamos confiar, una ciencia abierta y, en definitiva, situar a los ciudadanos en el centro para garantizar una investigación e innovación excelentes que permitan afrontar los retos de hoy para un futuro mejor. Europa sólo puede prosperar si se ajusta el inmenso potencial de la ciencia a los valores, necesidades y aspiraciones de la sociedad. Horizonte Europa debe redoblar sus esfuerzos para aprovechar el enorme potencial que ofrecen los ciudadanos y garantizar una cooperación eficaz entre la ciencia y la sociedad. Este documento informa sobre los resultados de la cartera de proyectos de Horizonte 2020 Ciencia con y para la sociedad (SwafS), ciencia ciudadana y participación ciudadana