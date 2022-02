Norma NISO sobre Requisitos de Metadatos Bibliográficos de Libros Electrónicos en la Cadena de Suministro de Venta, Publicación, Descubrimiento, Entrega y Preservación

E-Book Bibliographic Metadata Requirements in the Sale, Publication, Discovery, Delivery, and Preservation Supply Chain (NISO RP-29-2022). NISO, 2022

Texto completo

Este documento, elaborado por el Grupo de Trabajo de Metadatos de Libros Electrónicos y aprobado por NISO Information Creation & Curation Topic Committee, incorpora los comentarios recibidos de editores, minoristas, bibliotecas, proveedores de servicios, organismos de conservación y otros que utilizan metadatos de libros electrónicos.

La práctica recomendada se centra en varias áreas clave para los metadatos de los libros electrónicos: la definición de los requisitos mínimos para la venta, el descubrimiento, la entrega, la gestión de las existencias electrónicas y la preservación; la identificación de la mejor manera de transmitir los metadatos a través de la cadena de suministro; las actualizaciones de los títulos y las existencias; el desarrollo de reglas para la duplicación de los metadatos de los libros electrónicos; y la puesta en común de una serie de ejemplos de aplicación de la práctica recomendada.

La práctica recomendada se centra en los elementos clave de los metadatos -títulos, nombres, fechas, identificadores de libros y materias- para permitir las funciones básicas de los metadatos de los libros electrónicos que se aplican en todas las organizaciones interesadas: identificar un libro, hacer coincidir los registros del mismo libro o versión y distinguir los registros que se refieren a diferentes libros o versiones. El objetivo es proporcionar principios y ejemplos que apoyen la comprensión compartida y, en la medida de lo posible, la alineación de las prácticas de metadatos de libros electrónicos en todos los sectores, complementando las mejores prácticas y directrices de libros electrónicos existentes, como las publicadas por BISG, EDItEUR y W3C.

La aplicación de estas recomendaciones beneficiará a toda la comunidad del libro electrónico, desde los autores hasta los lectores, pasando por los editores, los minoristas, los vendedores y las bibliotecas.