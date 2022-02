Wolfenden, Luke, et al. «Increased use of knowledge translation strategies is associated with greater research impact on public health policy and practice: an analysis of trials of nutrition, physical activity, sexual health, tobacco, alcohol and substance use interventions». Health Research Policy and Systems, vol. 20, n.o 1, enero de 2022, p. 15. BioMed Central, https://doi.org/10.1186/s12961-022-00817-2.

Se define la traducción del conocimiento como «la síntesis, la difusión, el intercambio y la aplicación ética del conocimiento para mejorar la salud, la prestación de servicios sanitarios y el sistema de salud». Esta definición se deriva de la definición de KT de los Institutos Canadienses de Investigación Sanitaria (CIHR)

El mayor uso de estrategias de traducción de conocimientos se asocia con un mayor impacto de la investigación en la política y la práctica de la salud pública: un análisis de los ensayos de intervenciones en nutrición, actividad física, salud sexual, tabaco, alcohol y uso de sustancias

Se recomienda un mayor uso de las estrategias de traducción de conocimientos (KT) para mejorar el impacto de la investigación de los ensayos de salud pública. El propósito de este estudio fue describir (1) el impacto de la investigación de los ensayos de intervención de salud pública basados en el entorno en la política y la práctica de salud pública; (2) la asociación entre las características de los ensayos y su impacto de la investigación en la política y la práctica de salud pública; y (3) la asociación entre el uso de estrategias de KT y los impactos de la investigación en la política y la práctica de salud pública.

De los ensayos incluidos, los autores informaron que el 65% tuvo uno o más impactos de investigación. La repercusión de la investigación notificada con mayor frecuencia fue la citación en un documento o anuncio político (46%). No hubo asociaciones significativas entre la efectividad de la intervención, el riesgo de sesgo del ensayo, el entorno o el riesgo para la salud y el impacto del ensayo. Sin embargo, por cada aumento de una unidad en la puntuación total de uso de las estrategias de traducción de conocimientos (KT) (rango 0-8), que refleja una mayor actividad total de KT, las probabilidades de un impacto de investigación en la política o la práctica sanitaria aumentaron aproximadamente un 30% (OR = 1,30; IC del 95%: 1,02, 1,66; p = 0,031). El examen post hoc de las puntuaciones de dominio de KT sugiere que las acciones de KT centradas en proporcionar apoyo a medida para facilitar la implementación del programa y un mayor uso de los productos y herramientas de investigación para difundir los hallazgos a los usuarios finales pueden ser las más influyentes para lograr el impacto.