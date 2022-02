Hacia la coherencia y la transparencia en la integridad de la investigación académica

Razi, Salim, et al., editores. Towards Consistency and Transparency in Academic Integrity. Peter Lang International Academic Publishers, 2018.

Este libro es el resultado de la 4ª Conferencia Internacional «Plagio en Europa y más allá», organizada por la Universidad Canakkale Onsekiz Mart, la Universidad Mendel de Brno y la Red Europea de Integridad Académica. La conferencia está cofinanciada por el Programa de Asociaciones Estratégicas Erasmus+ de la Unión Europea. Pretende ser un foro para compartir las mejores prácticas y experiencias abordando las cuestiones de integridad académica desde una perspectiva global de amplio alcance. Con respecto al papel crucial de la ética y la honestidad en el trabajo académico, las universidades necesitan políticas más eficaces contra las infracciones de las normas académicas. Por ello, los artículos de este libro pretenden contribuir a la normalización de enfoques coherentes y transparentes de las cuestiones de integridad académica desde varias perspectivas.