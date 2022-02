Storytelling, contar historias en la era digital

Stocchetti, Matteo, editor. Storytelling and Education in the Digital Age: Experiences and Criticisms. Peter Lang International Academic Publishers, 2016.

Si bien la importancia del papel de la narración es difícil de sobreestimar, el impacto de la digitalización en este tema es más ambivalente. En esta segunda publicación del programa Media and Education in the Digital Age – MEDA, los autores adoptan una postura crítica ante las supuestas posibilidades emancipadoras de la narración digital en la educación. La colección se inspira en el esfuerzo por concienciar a los educadores profesionales de los riesgos del giro digital en la narración educativa, pero también de las oportunidades y las condiciones para un compromiso crítico. A partir de sus investigaciones y experiencias sobre el terreno, quince especialistas debaten en nueve capítulos estos riesgos y oportunidades, aportando ideas, pruebas, referencias e inspiración a educadores e investigadores.