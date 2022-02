Todo lo que necesitas saber para preparar y escribir un trabajo de investigación eficaz

Writing your paper eBook, Everything you need to know to prepare

and write an effective research paper, Author Services, 2022

Texto completo

Independientemente del área de especialización, la publicación de los resultados los resultados de su investigación es una parte fundamental de su carrera académica. académica. Pero escribir un artículo académico puede parecer una tarea desalentadora. no hay nada peor que mirar una pantalla en blanco. no hay nada peor que mirar una pantalla en blanco. Esta guía le llevará a través de todas las etapas de la redacción de su de la redacción del trabajo, desde la preparación y la estructura hasta la cada sección del documento, y más allá. Siguiendo los consejos y la orientación que aquí se ofrecen, podrás redactar un artículo que se adapte perfectamente a la revista elegida.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor http://www.DeepL.com/Translator

Incluye información sobre: