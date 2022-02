Impacto de la investigación: una guía para crear, captar y evaluar el impacto de su investigación

Research impact: a guide to creating, capturing, and evaluating the impact of your research. Taylor & Francis, Author Services, 2022

Texto completo

Todo investigador quiere que su trabajo tenga repercusión, ya sea en el mundo académico, en la sociedad o en ambos. Pero crear un impacto real con su trabajo puede ser una una tarea ardua y que requiere mucho tiempo, que puede parecer difícil de encajar en una carrera académica ya de por sí exigente.

Esta guía está diseñada para ayudar a entender qué significa el impacto y su trabajo, por qué es importante cómo conseguirlo y cómo medirlo. También se ha incluido inspiración e ideas para ayudarte a empezar.