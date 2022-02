Impacto de las políticas y programas de la movilidad en los makerspaces

Policies and Programmes for Makers’ Mobility and Impact Case studies. Makers’ eXchange, 2021

Texto completo

Este informe presenta las principales conclusiones extraídas de un conjunto de entrevistas con organizaciones interesadas, como espacios creativos (centros creativos, fablabs, makerspaces) y estudios de casos de impacto recopilados dentro del paquete de trabajo 4 del proyecto Makers’ eXchange. Los estudios de casos de impacto presentan una serie de programas de movilidad que se presentan como ejemplos de programas de movilidad inclusiva y demuestran buenas prácticas de cómo la movilidad puede aumentar el desarrollo de competencias.