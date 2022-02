Impacto social del Fab Lab Barcelona

Social Review – Our social impact report for friends and 2020 – Fab Lab Barcelona

Social Goodness Review hace un balance de las reflexiones del año pasado y celebra los logros en el Fab Lab Barcelona durante el año 2020.

El Fab Lab Barcelona, ubicado en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), reúne a un equipo internacional de investigadores, creativos, educadores, makers y diseñadores a los que les mueve la curiosidad por entender el impacto que pueden tener en el mundo que nos rodea y por repensar la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos en las ciudades. La investigación aplicada y la innovación están en el corazón del Fab Lab Barcelona. Este año tuvo un giro viral cuando COVID-19 exigió soluciones rápidas a la comunidad maker.