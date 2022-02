Maker Your Way: Guía Práctica para Dar Vida a los LABs. Comisión Europea, 2018

Texto completo

El proyecto MAKE YOUR WAY pretende apoyar la promoción del aprendizaje basado en el trabajo (WBL) en todas sus formas, desarrollando colaboraciones relevantes para abrir nuevas oportunidades para que los jóvenes estudiantes de FP apliquen los conocimientos en situaciones prácticas de trabajo y de la «vida real», al mismo tiempo que tratan de mejorar sus actitudes empresariales, en particular trabajando en LABs.

Así, el proyecto se beneficia del concepto de «Fab labs», o LAB, un taller a pequeña escala que ofrece fabricación digital, de probada eficacia para impulsar la innovación y el espíritu empresarial, ya que son una plataforma para el aprendizaje y la innovación: un lugar para jugar, para crear, para aprender, para asesorar, para inventar.

Estos laboratorios (FAB LABs) ayudan a conectar a una comunidad de estudiantes, educadores, tecnólogos, investigadores, fabricantes e innovadores. Hay datos del Banco Mundial que confirman que estos LABs ayudan a la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el emprendimiento multidisciplinario, y cuando existe una estrecha colaboración entre el sistema educativo y la industria, basada en la fuerza de todos los interesados, este enfoque puede abordar con éxito las necesidades locales. Los LABs pueden ayudar a fortalecer y expandir las asociaciones entre la VET y la industria a través de la creación de prototipos de investigación conjunta o de productos con máquinas de fabricación digital. Asimismo, el acceso a equipos modernos, herramientas de diseño y modelado digital, como las impresoras 3D y el cortador láser, permiten dar rienda suelta a los talentos creativos.

El proyecto también tiene por objeto aportar más innovación al sistema de educación y formación profesional contribuyendo al desarrollo profesional continuo de los docentes, formadores y mentores de la educación y formación profesional tanto en el ámbito escolar como en el laboral, centrándose en el desarrollo de una educación y pedagogías digitales, abiertas e innovadoras eficaces, desarrollando materiales que puedan ayudar a estos profesionales a ayudar a los jóvenes estudiantes de FP a sacar el máximo provecho del uso de los LABs y de otras soluciones WBL, así como difundiendo el concepto de LABs y promoviendo sus colaboraciones más estrechas con el sistema de FP, mientras preparan a ambas partes para dichas colaboraciones (profesores de FP y personal de LABs, que a menudo se convierten en mentores/formadores de FP).