ISBD (NBM): Descripción bibliográfica internacional normalizada para materiales no librarios. ANABAD, 1993

ISBD (NBM) : descripción bibliográfica internacional normalizada para materiales no librarios. / International Federation of Library Associations and Institutions, Universal Bibliographic Control and International Marc Programme ; recomendado por el Comité de Revisión de las ISBD ; aprobada por el Comité Permanente de la Sección de Catalogación de la IFLA ; traducción y ejmplos realizados por María José Pérez Tapia y Carmen Ramos Fajardo. (Normas) ISBD (G) Materiales no librarios Catalogación Pérez Tapia, María José , trad. Ramos Fajardo, Carmen , trad. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas , ed. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas Sección de Catalogación. Comité Permanente Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas Comité de revisión de las ISBD Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas Control Bibliográfico Universal y Programa Internacional MARC International Federation of Library Associations and Institutions V. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas IFLA V. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas ANABAD V. Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas