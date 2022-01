Resiliencia y liderazgo de las bibliotecas en una crisis global

Shaghaei, N., Knowles, C., Morley, F., Eveleigh, A., Casaldàliga, N., Nolin, E., Tatai, A., Cohen, M., Pronk, M., & Ghesquière, E. (2022). Library resilience and leadership in a global crisis. LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries, 32(1), 1–21 (2022). https://doi.org/10.53377/lq.10930

Las bibliotecas de investigación, al igual que otras organizaciones durante la pandemia de COVID-19, se han enfrentado a decisiones difíciles sobre qué servicios ofrecer, minimizando al mismo tiempo el riesgo para su personal, comunidades y usuarios. A medida que se acerca la era posterior a COVID-19, se insta a los responsables de las bibliotecas a adaptar planes estratégicos flexibles que se apliquen a todas las facetas del funcionamiento de la biblioteca para garantizar que las organizaciones sigan siendo seguras y resistentes en el futuro.

En este documento se analizan las habilidades de liderazgo y las técnicas prácticas que pueden aplicarse para ayudar a crear bibliotecas resistentes y a realizar nuevos cambios positivos en el periodo de recuperación posterior a la crisis de COVID-19.

Nuestras conclusiones indican que los líderes deben encontrar formas de reajustar las expectativas de las bibliotecas a este nuevo e incierto entorno operativo. La atención debe dirigirse a la digitalización y a los sistemas de apoyo, así como a la sostenibilidad y a los servicios transformadores. Éstos son imprescindibles para el futuro de las bibliotecas.