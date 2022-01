Imaginando el futuro de la educación universitaria en STEM

Imagining the Future of Undergraduate STEM Education: Proceedings of a Virtual Symposium. Editado por Kerry Brenner et al., The National Academies Press, 2022. National Academies Press, 2022

Texto completo

En noviembre de 2020, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina convocaron un simposio virtual de varios días sobre la imagen del futuro de la educación universitaria en STEM. Los ponentes y participantes reflexionaron sobre el futuro y el pasado y compartieron sus objetivos, prioridades y sueños para mejorar la educación universitaria en STEM. Los oradores expertos presentaron información sobre los estudiantes de hoy y los enfoques de la educación universitaria en STEM, así como la historia de la transformación en la educación superior. En los debates se exploraron ideas para el futuro, cómo se pueden crear experiencias de aprendizaje centradas en los estudiantes y qué cuestiones hay que tener en cuenta para facilitar una transformación exitosa. Esta publicación resume la presentación y el debate del simposio.