La Biblioteca Pública de Milwauke amplia sus servicios con nuevos makerspaces

Milwaukee Public Library promises to expand services to teens in 2022, including more makerspaces WUWM 89.7 FM | By Chuck Quirmbach

Published December 30, 2021 at 4:09 PM CST

Texto completo

El programa Teen Connected Learning comenzó hace unos cinco años. La biblioteca de Mitchell Street tiene un área de makerspace y una cocina comunitaria para un programa de artes culinarias. Johnson define el área de makerspace como una sala «donde la gente puede entrar y crear su propio contenido». En el caso de Mitchell Street, nos centramos en las personas que creaban contenidos de audio y vídeo, y en las que creaban artes gráficas».

La bibliotecaria de la ciudad de Milwaukee, Joan Johnson, dijo que un programa para que los adolescentes de Milwaukee utilicen los recursos de la biblioteca para ayudarles en sus estudios y carreras se ampliará a principios de 2022.

Johnson dijo que la Biblioteca de Mitchell Street proporcionó el equipo y el software con nueva área de makerspace en la Biblioteca de Good Hope se está centrando en el diseño industrial y tiene una cortadora láser y una copiadora 3D.

También se e instalará próximamente una sala de makerspace en la Biblioteca de Washington Park que se centrará en la tecnología de la información, incluyendo la codificación informática y la robótica. La bibliotecaria de la ciudad dijo que otras bibliotecas tienen máquinas de coser para ayudar a la gente a crear contenidos.

Johnson dijo que en la planificación de la nueva Biblioteca Martin Luther King se ha escuchado a la comunidad cercana en cuanto a lo que quieren en un makerspace. La apertura de la nueva sucursal de King está prevista para el otoño de 2023.

Johnson dijo que los esfuerzos de la Biblioteca Pública de Milwaukee para involucrar a más adolescentes también incluyen la contratación de más de 30 adolescentes en prácticas. Dijo que los trabajadores en los puestos remunerados, «nos ayudan a desarrollar la programación para sus compañeros».

El alcalde interino de Milwaukee, Cavalier Johnson, se unió al bibliotecario de la ciudad para visitar la biblioteca de Washington Park. Dijo que los programas de la biblioteca que involucran a los jóvenes, «los mantienen fuera de la calle. Eso es un impacto en la seguridad pública»