In Your Neighborhood

Tools for bringing local history online

By Carrie Smith | American Libraries, November 1, 2021

Ver completo

¿Quieres preservar, compartir y contextualizar la historia local en tu comunidad? Si es así, la tecnología puede ayudar a llevar estas actividades más allá de la sección de colecciones especiales. Las plataformas en línea creadas específicamente para la historia local están permitiendo a las bibliotecas compartir información de forma más interactiva, llegando a su vez a nuevos públicos, educando a los usuarios y contribuyendo al registro histórico. Hablamos con tres programas de bibliotecas que están creando recorridos a pie, recopilando y archivando historias orales y conectando con sus comunidades».

Clio

¿Qué es Clio? Clio es una plataforma de historia local hecha por historiadores que permite crear entradas para puntos de interés y enlazarlas en recorridos. Está basada en la web y en la aplicación, y cualquiera puede abrir una cuenta gratuita. Puedes crear una entrada individual o un recorrido a pie; la plataforma tiene guías sobre qué incluir. También puedes añadir tus propias imágenes.

Clio nos permite dar a conocer la historia local en otro medio. La aplicación mostrará los recorridos que haya a tu alrededor (si le permites usar tu ubicación), de modo que los usuarios pueden entrar sin más. Los recorridos son envolventes: ves cosas por las que quizá has pasado cientos de veces, pero ahora las ves bajo una luz diferente.

TheirStory

¿Qué es TheirStory? Es una plataforma de entrevistas a distancia, como Zoom para los historiadores orales. Permite la interacción cara a cara, lo que es bueno cuando se hacen historias orales.

Principalmente es un archivo de audio, y permite descargar el audio de las entrevistas como un archivo WAV, a diferencia de otras plataformas en las que se descarga el audio como un MP3 u otro tipo de archivo de audio comprimido. También permite exportar las transcripciones como documentos de Word que se sincronizan con la herramienta que se utilizan para poner las entrevistas en línea, el Oral History Metadata Synchronizer.

¿Cuáles son las principales ventajas? No sólo se pueden hacer entrevistas de historia oral a distancia y exportar audio de alta calidad, sino que también se dispone de una herramienta de transcripción que ofrece un primer borrador de calidad. Además, la interfaz es sencilla: Pulsas un botón para iniciar una sesión y te da una URL que puedes compartir. También hay una función de llamada, para que los entrevistados puedan llamar, y puedes recibir a varias personas.

Historypin

¿Qué es Historypin? Historypin es un sitio web gratuito y una herramienta de mapeo que permite a particulares y organizaciones archivar fotografías históricas, vídeos y grabaciones de audio. Los usuarios pueden crear colecciones que reflejen diferentes temas. Algunas de las colecciones más populares de la biblioteca se centran en vecindarios, leyendas y héroes locales, y desastres naturales como ventiscas e inundaciones.

Historypin es una herramienta fácil de usar que hace que la historia sea más accesible. Mucha gente tiene fotos en cajas y álbumes en casa que serían de interés local. También fomenta el compromiso de los usuarios y las conexiones con la comunidad al permitirles compartir sus recuerdos personales con sus vecinos.