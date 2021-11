Servicios de publicación de la biblioteca: estrategias para el éxito

LibraMullins, J. L., Murray-Rust, C., Ogburn, J. L., Crow, R., Ivins, O., Mower, A., Nesdill, D., Newton, M. P., Speer, J., & Watkinson, C. Library Publishing Services: Strategies for Success: Final Research Report. Washington, DC: SPARC, 2012.

Este informe presenta brevemente las conclusiones y recomendaciones del proyecto «Library Publishing Services: Strategies for Success», un proyecto que investigó hasta qué punto la publicación se ha convertido en una actividad fundamental de las bibliotecas universitarias norteamericanas. La investigación descrita (que consiste en una encuesta, algunos estudios de caso, tres talleres y un conjunto de recomendaciones de lecturas adicionales) se realizó principalmente entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011. Contó con el apoyo de una subvención del Instituto de Institute for Museum and Libraries Studies, otorgada a las Bibliotecas de la Universidad de Purdue en colaboración con las Bibliotecas del Instituto de Tecnología de Georgia y la Biblioteca J. Willard Marriott de la Universidad de Utah.