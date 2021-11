Reimaginar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación.

Reimagining our futures together: a new social contract for education. Unesco, International Commission on the Futures of Education, 2021

Nuestra humanidad y el planeta Tierra están amenazados. La pandemia sólo ha servido para demostrar nuestra fragilidad y nuestra interconexión. Ahora es necesario actuar urgentemente, de forma conjunta, para cambiar el rumbo y reimaginar nuestros futuros. Este informe de la Comisión Internacional sobre el Futuro de la Educación reconoce el poder de la educación para provocar un cambio profundo. Nos enfrentamos al doble reto de cumplir la promesa incumplida de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos, y de aprovechar plenamente el potencial transformador de la educación como vía para un futuro colectivo sostenible. Para ello, necesitamos un nuevo contrato social para la educación que pueda reparar las injusticias al tiempo que transforma el futuro.