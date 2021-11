Hacia un consenso mundial sobre la ciencia abierta: informe sobre la consulta mundial en línea de la UNESCO sobre la ciencia abierta.

Towards a global consensus on open science: report on UNESCO’s global online consultation on open science. Paris: Unesco, 2020

Texto completo

En el contexto de los apremiantes desafíos planetarios y socioeconómicos, las soluciones sostenibles e innovadoras requieren esfuerzos científicos eficientes, transparentes y vibrantes, no sólo procedentes de la comunidad científica, sino de toda la sociedad.

La ciencia abierta es un movimiento que pretende acercar la ciencia a la sociedad haciendo que el proceso científico y sus resultados sean más abiertos, accesibles, eficientes, democráticos y transparentes. También faltan normas y estándares acordados internacionalmente para guiar la transición hacia la Ciencia Abierta. Por lo tanto, la UNESCO está tomando el liderazgo en la construcción de un consenso mundial sobre la Ciencia Abierta y está desarrollando un instrumento normativo mundial sobre la Ciencia Abierta – una Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta, que será adoptada por sus 193 Estados Miembros en noviembre de 2021.

Para elaborar la Recomendación sobre la Ciencia Abierta, la UNESCO reunió las contribuciones de las partes interesadas en la Ciencia Abierta de todas las regiones, a través de un proceso consultivo transparente. Una consulta global en línea sobre la Ciencia Abierta, realizada entre febrero y julio de 2020 en forma de encuesta en línea, formó parte de este proceso. La encuesta estaba abierta a todas las partes interesadas y estaba disponible en tres idiomas: Inglés, francés y español (Anexo 1). La encuesta dio la oportunidad a un amplio público de compartir sus puntos de vista sobre temas de relevancia para la futura Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta. L

as preguntas giraron en torno a la definición y el alcance de la ciencia abierta, las políticas y prácticas de la ciencia abierta, las instituciones que se ocupan de la ciencia abierta y las cuestiones que deben abordarse en un instrumento normativo mundial sobre la ciencia abierta. Tras el brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en marzo de 2020, el cuestionario se enriqueció con preguntas relacionadas con la Ciencia Abierta en el contexto de la pandemia mundial.

En total, se recibieron 2.687 respuestas de 133 países y de los seis grupos electorales de la UNESCO (Anexo 2). Los Estados de América Latina y el Caribe y los de Europa Occidental y América del Norte fueron los que más respondieron, con el mayor número de contribuciones de Argentina, Francia, Ecuador, Brasil, Perú y Alemania. Las partes interesadas del mundo académico y de las instituciones de investigación, especialmente de los campos de las ciencias ambientales y sociales y de la ingeniería, fueron las más representadas entre los participantes.