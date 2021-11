The time for open science is now. Paris:Unesco, 2021

Texto completo

Muchos de los problemas fundamentales a los que se enfrentan las personas y el planeta hoy en día son multifacéticos y no conocen fronteras geográficas ni políticas. Desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad, pasando por las pandemias mundiales y las catástrofes naturales, los retos son complejos y están interconectados.