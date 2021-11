Cómo publicar en Ciencias Biológicas

Measey, J. (in press) How to publish in Biological Sciences: a guide for the uninitiated. CRC Press, Boca Raton. ISBN: 9781032116419

Texto completo

Este libro pretende ser una guía. No te sientes a leerlo de principio a fin. Si lo haces, creo que probablemente no ha entendido para qué sirve esta guía. En su lugar, quiero que pienses en este libro como una guía de la misma manera que podrías coger una guía de una ciudad extranjera, país o incluso como la legendaria guía electrónica de Douglas Adams La Guía del Autoestopista Galáctico Adams (2017) Sin embargo, en lugar de tener albergues o restaurantes recomendados por su nombre con una descripción de lo que los hace especialmente dignos de elogio, esta guía ofrece una idea genérica de para qué sirven esos lugares, cómo suelen ser, las mejores formas de llegar a ellos y los escollos que hay que evitar.

No se profundiza en ninguno de los temas. Esto es deliberado, ya que esta guía está aquí para proporcionarte un punto de partida para que explores si lo consideras necesario. Se proporciona una bibliografía (en la medida de lo posible), que se deberá utilizar de forma habitual para investigar el tema por sí mismo en caso de que necesite o se quiera saber más. Del mismo modo, ninguno de los consejos proporcionados en este libro debe anular lo que tu decidas por ti mismo o con tu asesor. Toma tus decisiones desde una posición informada.