B. Yardley, Christopher. The Representation of Science and Scientists on Stamps. ANU Press, 2015.

The Representation of Science and Scientists on Postage Stamps (La representación de la ciencia y los científicos en los sellos) examina cómo las autoridades postales de todo el mundo han desarrollado técnicas únicas para representar la ciencia y los científicos con el fin de transmitir un mensaje detrás de la emisión de sellos. Se trata de un examen multidisciplinar que investiga la representación visual, la semiótica, la ciencia, la historia de la ciencia y la política, entre otras cuestiones. El autor introduce y describe una técnica para analizar cómo y por qué se han elegido las imágenes. ¿Es la imagen un espejo que refleja una realidad conocida o es una lente para desafiar, para impulsar el pensamiento o la acción? También plantea la hipótesis de que Internet creó un verdadero cambio en la comunicación científica, influyendo en la forma de utilizar las imágenes de la ciencia. El mensaje del sello pasó de perseguir un enfoque de comprensión del público a una conciencia de la ciencia con su creciente contenido contextual.