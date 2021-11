Storytelling: de que manera podcasts de la biblioteca exploran la historia local

Broadcasting the Past

Library podcasts explore local history. American Libraries

By Bill Furbee | November 1, 2021

Bill Furbee escribe: «Varios bibliotecarios de todo el país están utilizando sus habilidades de investigación y tecnología para crear podcasts que capturan las historias de la comunidad, especialmente aquellas perspectivas que a menudo son olvidadas o marginadas. Muchos profesionales consideran que el podcasting es fácil de aprender y que el audio aporta una vivacidad e inmediatez que a menudo no puede reproducirse con la palabra escrita. Otra razón de la popularidad de este medio la facilidad de uso, ya que el personal de las bibliotecas está al tanto de las numerosas herramientas y app gratuitas que están disponibles para grabar, editar y alojar podcasts».

En un esfuerzo por compartir la historia de su ciudad, Parks puso en marcha The West End Stories Project, un podcast mensual que preserva los relatos de los afroamericanos que crecieron en la zona, antes de que sus historias se pierdan en el tiempo. El podcast, que se estrenó en septiembre de 2020, se inspiró en dos acontecimientos: la construcción de un estadio de fútbol que desplazó aún más a muchos residentes del West End y la muerte del autor local John W. Harshaw Sr., autor del libro Cincinnati’s West End: Through Our Eyes (2011). «Los recuerdos [se] borraron con el fallecimiento [de Harshaw], y la mayor destrucción de la comunidad realmente encendió el fuego para iniciar el proyecto», dice.

Parks es una de las bibliotecarias de todo el país que utilizan sus conocimientos tecnológicos y de investigación para crear podcasts que recojan la historia de la comunidad, especialmente las perspectivas que a menudo se olvidan o se marginan. Muchos profesionales consideran que el podcasting es fácil de aprender y que el audio aporta una vitalidad e inmediatez que a menudo no puede reproducirse con la palabra escrita. Otra razón de la popularidad de este medio es la baja barrera de entrada, ya que el personal de las bibliotecas está al tanto de las numerosas herramientas gratuitas que están disponibles para grabar, editar y alojar podcasts.

Trabajo de amor

Shoshanna Wechter, bibliotecaria de referencia de la Biblioteca del Distrito de Ypsilanti (Mich.), creó el programa de podcast Ypsi Stories en noviembre de 2020 para explorar aspectos olvidados de la historia de la ciudad. «Era una oportunidad para mostrar diferentes experiencias, relatos e historias que normalmente no se ven en un libro de historia o incluso en las organizaciones de historia local», dice.

Ypsi Stories se inspiró en los programas de historia local que la biblioteca había organizado antes de la pandemia. Cuando los eventos en persona se volvieron poco prácticos o imposibles, Wechter recurrió al podcasting para llenar el vacío. El programa mensual presenta a historiadores y expertos locales que hablan de todo, desde la infraestructura de la ciudad y la liberación de los negros hasta las historias de las organizaciones y los relatos personales. La biblioteca complementa cada episodio con vídeos relacionados, fotos, bibliografías y biografías en su sitio web. «Ypsilanti tiene una historia rica y diversa», dice Wechter, «y hay mucha gente trabajando para contar esta historia desde diferentes ángulos y a través de diferentes lentes».

Hay un hilo conductor en estos podcasts: Es un trabajo de amor.

«Hacer un podcast de historia lleva mucho más tiempo de lo que se piensa», dice Jeff Whalen, bibliotecario de colecciones especiales de la Biblioteca Pública de Long Beach (California). «Es mucho más trabajo del que parece razonable».

El podcast de Whalen, Don’t Know Beach about History: Historias breves de Long Beach, ha explorado los aspectos cotidianos y a veces excéntricos de la ciudad desde su inicio en junio de 2020.

«Las historias súper interesantes de Long Beach están por todas partes», dice Whalen. «En realidad, se trata más bien de indagar para encontrar la mejor información, la más fiable, y luego juntarla toda de la manera más precisa posible. Realmente tienes que reconstruirlo tú mismo».

Los primeros nueve episodios de la historia han mostrado algunos de los momentos más extraños de la historia de Long Beach: una momia abandonada en un parque de atracciones, un temerario que intentó establecer un récord mundial de asta de bandera, la detención del gran jugador de béisbol Babe Ruth en 1927. «Me encantó crecer en Long Beach», dice Whalen, «pero no tenía ni idea de que el lugar tuviera tantas historias humanas apasionantes».

Whalen no tuvo que ir muy lejos para encontrar las historias de su ciudad; le estaban esperando en la colección de historia local de la biblioteca. Descubrirlas era una tarea para la que se había entrenado.

«Utilizas todos los trucos que aprendiste en la escuela y todos los trucos que has aprendido en el trabajo: cómo trabajar con las bases de datos, los libros, los periódicos, los archivos verticales, los álbumes de recortes, los archivos», dice Whalen. «Encuentras pistas que te llevan a otras pistas que te llevan a callejones sin salida que te llevan a intentar algo más en alguna otra parte de la colección. Acabas encontrando muchos detalles interesantes en los alrededores. Todavía tengo mucho que aprender sobre la colección de Long Beach. El podcast me ha ayudado en ese proceso».

Montaje de un episodio

Parks graba las entrevistas para The West End Stories Project utilizando Google Voice y edita el audio con el software de código abierto Audacity. Después de escribir un borrador y grabar la narración con su teléfono, envía sus archivos de audio a Kent Mulcahy, bibliotecario de recursos de becas en el CHCPL y coproductor del podcast, para montar el episodio en Audacity.

Para producir Ypsi Stories, Wechter también utiliza Audacity: «Fui aprendiendo sobre la marcha», dice. Recomienda utilizar el distribuidor de podcasts de Spotify, Anchor.fm, para alojar los episodios.

Compartir historias humanas a través de podcasts ha permitido a estas bibliotecas mantener y reforzar el contacto con los usuarios a los que sirven. Para Parks, su podcast trata de preservar los recuerdos de una comunidad antaño dinámica.

«Nuestros usuarios creen en el valor de este trabajo», dice Parks, refiriéndose a un correo electrónico que recibió de un oyente. «Escribieron: ‘Aunque me estoy haciendo mayor, es refrescante escuchar a personas mayores hablar de sus experiencias al crecer. Me recuerda a escuchar los recuerdos de los abuelos. Siempre me encuentro con cosas que no sabía, y siempre es interesante pensar en cómo eran las cosas antes'».