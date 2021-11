Atlas: Espacios Makers en las bibliotecas públicas

Caso, O. y Kuijper, J.A. Atlas: Makerspaces in Public Libraries in The Netherlands. TU Delft Open, 2019.

Las bibliotecas públicas quieren contribuir a una sociedad inclusiva e innovadora y pretenden que sus usuarios adquieran las competencias necesarias para el siglo XXI. Por ello, las bibliotecas públicas neerlandesas están añadiendo gradualmente más actividades a su plan de estudios, enseñando estos diferentes tipos de habilidades, como la «alfabetización creativa». También suelen ofrecer un «espacio performativo» (es decir, un «makerspace») a sus usuarios. Esto significa que los espacios de las bibliotecas ya no están dominados por los libros, sino que reflejan el desarrollo actual de la actividad principal de las bibliotecas, pasando de las colecciones a las conexiones para servir a sus comunidades locales. La KB, la Biblioteca Nacional de los Países Bajos, participó en el proyecto KIEM1 Espacios performativos en las bibliotecas públicas holandesas. Stepping Stones of Inclusive Innovation, que investiga el desarrollo de espacios performativos en las bibliotecas. Este proyecto, una colaboración con la Facultad de Arquitectura y el Entorno Construido de la Universidad Tecnológica de Delft, se ajusta a los intereses estratégicos de la KB de proporcionar un sistema bibliotecario innovador y socialmente consciente.



Las preguntas importantes de la investigación incluían cómo las bibliotecas públicas crean estos llamados espacios performativos para inventar y crear, qué modificaciones son necesarias en términos de diseño interior y seguridad, y en términos de organización programática y espacial. ¿Y cómo se conectan los makerspaces con las comunidades de creadores? Los resultados del proyecto permitieron conocer los aspectos espaciales y de diseño de los espacios performativos, lo que ayuda a las bibliotecas públicas, y en última instancia a sus usuarios, a beneficiarse de este nuevo desarrollo. Este libro, el Atlas, presenta los resultados de los proyectos de investigación con ilustraciones de los diferentes tipos de makerspaces, además de proporcionar información de vanguardia sobre los espacios performativos, centrándose en las características espaciales. Ha sido un honor y un placer trabajar con los expertos de la Universidad Tecnológica de Delft y esperamos que el proyecto KIEM haya sembrado las semillas de una colaboración sostenible sobre el tema de los espacios performativos en la investigación bibliotecaria presente y futura. Vemos el Atlas como un punto de partida conjunto para una agenda compartida sobre el espacio bibliotecario performativo del futuro para bibliotecarios, diseñadores, usuarios y otras partes interesadas.