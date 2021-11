Alfabetización y pedagogía en la era de la desinformación

Literacy and Pedagogy in an Age of Misinformation and Disinformation. Edited by Tara Lockhart, Brenda Glascott, Chris Warnick, Juli Parrish, and Justin Lewis. Parlor Press, 2021

Este libro es el producto de seis años de lucha sobre cómo los educadores de alfabetización y los activistas pueden entender y enfrentar -con sus estudiantes y sus comunidades- la desinformación. Impulsados por los acontecimientos y el panorama informativo que precedieron, rodearon y siguieron a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, junto con otros cambios culturales y tecnológicos de mayor envergadura.