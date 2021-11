De Amazon a Zoom: un minuto de Internet en 2021

From Amazon to Zoom: An Internet Minute In 2021

En nuestra vida cotidiana, puede que no pasen muchas cosas en un minuto. Pero cuando se mide la profundidad de la actividad de Internet que ocurre de una sola vez, puede ser extraordinaria. En la actualidad, hay unos cinco mil millones de usuarios de Internet en todo el mundo.

Esta infografía anual de Domo capta la cantidad de actividad que se produce en un minuto y la cantidad de datos que generan los usuarios. Por decirlo suavemente, son muchos.

El minuto de Internet

En el centro de la actividad digital del mundo se encuentran los servicios y aplicaciones cotidianos que se han convertido en elementos básicos de nuestra vida. En conjunto, producen cantidades inimaginables de actividad de los usuarios y datos asociados.

He aquí algunas de las cifras clave de lo que ocurre en un minuto:

Los clientes de Amazon gastan 283.000 dólares

12 millones de personas envían un iMessage

6 millones de personas compran en línea

Los usuarios de Instacart gastan 67.000 dólares

Los usuarios de Slack envían 148.000 mensajes

Microsoft Teams conecta a 100.000 usuarios

Los usuarios de YouTube transmiten 694.000 vídeos

Facebook Live recibe 44 millones de visitas

Los usuarios de Instagram comparten 65.000 fotos

Los usuarios de Tiktok ven 167 millones de vídeos

Como demuestran estos hechos, las grandes empresas tecnológicas tienen una gran influencia en nuestras vidas. Esa influencia es cada vez más difícil de ignorar y atrae cada vez más la atención de los medios de comunicación y de los políticos. Y algunos ven en esta atención una explicación plausible de por qué Facebook cambió su nombre, para desvincularse del anterior en el proceso.

Una medida tangible de esta influencia es la enorme cantidad de ingresos que aportan las grandes empresas tecnológicas. Gran parte de los ingresos que generan estas acciones de élite de un billón de dólares se deben a toda la actividad en sus diversas redes y plataformas. En otras palabras, los 5,7 millones de búsquedas en Google que se producen cada minuto son la clave de sus 433.014 dólares en ventas por minuto.