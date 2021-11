Entre muchos niños estadounidenses, la lectura por diversión se ha vuelto menos común

Katherine Schaffer. “Among Many U.S. Children, Reading For Fun Has Become Less Common, Federal Data Shows” Pew Research, 2021

Texto completo

Los porcentajes de niños estadounidenses de 9 y 13 años que dicen que leen por diversión casi a diario han disminuido con respecto a hace casi una década y se encuentran en los niveles más bajos desde al menos mediados de la década de 1980, según una encuesta realizada a finales de 2019 y principios de 2020 por la National Assessment of Educational Progress (NAEP).

Entre ambos grupos de edad, los porcentajes que dijeron en el año escolar 2019-20 que «leen por diversión en [su] tiempo libre casi todos los días» estaban en sus puntos más bajos desde que se hizo la pregunta por primera vez en 1984, según la encuesta, que se realizó entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas de Estados Unidos antes del brote de COVID-19. No está claro si la pandemia puede haber cambiado estos patrones.

La proporción de alumnos y alumnas que dicen leer por diversión casi a diario ha disminuido en ambos grupos de edad desde 1984. Se ha producido un descenso de 21 puntos entre las chicas de 13 años y de 12 puntos entre las de 9 años. En el caso de los chicos de 9 y 13 años se han producido descensos de 11 y 16 puntos, respectivamente.