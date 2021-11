Acceso desigual: Un plan anticompetitivo de las editoriales de libros de texto y los Recursos Educativos Abiertos (REA)

Inequitable Access: An Anti-Competitive Scheme by Textbook Publishers

El Acceso Inclusivo es un modelo de venta de libros de texto que añade el coste de los contenidos digitales del curso a la matrícula y las tasas de los estudiantes. Si bien el Acceso Inclusivo pretende hacer frente a los elevados costes de los libros de texto, también genera problemas para los estudiantes y el profesorado.

Los educadores se inclinan cada vez más por los libros de texto digitales, especialmente durante la pandemia del COVID-19. Esto ha hecho que las editoriales se esfuercen por mantener el acceso limitado y los ingresos elevados con barreras de pago, DRM y acceso con caducidad. Estas opciones obligan a los estudiantes a elegir entre un mal negocio o jugarse la nota omitiendo la compra.

En lugar de desafiar estas tácticas de escasez artificial adoptando la Educación Abierta, las universidades están haciendo un trato con los editores mediante la creación de modelos de «acceso inclusivo», pero este nombre que suena positivo no es inclusivo en absoluto. Con el acceso inclusivo, las universidades se limitan a cobrar a los estudiantes por los libros de texto y materiales digitales en la factura de la matrícula, y su acceso a menudo expira cuando se termina el curso. Esta facturación automática sólo sirve para atraer a los estudiantes. Los libros de texto digitales no deben figurar en la factura de la matrícula cuando las licencias abiertas ofrecen alternativas más equitativas.

Las editoriales mantienen una vieja treta

El aumento del coste de los libros de texto universitarios ha sido una broma absurda durante décadas. Las editoriales convencen a un instructor para que utilice su libro y ganan potencialmente cientos de clientes estudiantiles obligatorios, con una demanda renovada cada semestre. Aunque los molestos hábitos de los estudiantes de compartir y revender los libros de texto ejercen cierta presión a la baja sobre el precio de los nuevos libros, los lanzamientos estratégicos de nuevas ediciones han conseguido mantener a raya esas fuerzas.

Sin embargo, con el aumento de la demanda de material didáctico digital, que se ha acelerado durante la pandemia, los editores han buscado nuevas formas de imponer una escasez artificial. Los productos digitales prácticamente no tienen costes de reproducción y pueden remezclarse fácilmente para nuevos productos innovadores, pero en lugar de transmitir esas ventajas, las editoriales implementan la gestión de derechos digitales para dificultar o imposibilitar el uso, el intercambio y la conservación de estos materiales. La otra estrategia en auge es la de los «libros de texto como servicio», en la que los libros de texto se sustituyen por un acceso de pago a plataformas educativas en línea plagadas de problemas de privacidad y obstáculos a la accesibilidad, y cuyo acceso se revoca igualmente al final del curso.

Una carga «inclusiva» y «equitativa»

Ante tal parodia, algunos centros educativos están contratando directamente a las editoriales y a las librerías de los campus (a menudo operadas por grandes librerías) para simplemente cobrar a todos los estudiantes a través de su factura de matrícula tras un breve periodo de exclusión o reembolso.

Estos programas en más de 30 instituciones no sólo son descaradamente anticompetitivos, sino totalmente innecesarios. Todos los supuestos beneficios de estos programas están cubiertos de forma más completa y equitativa por las iniciativas de Educación Abierta.

Recursos Educativos Abiertos (REA)

La educación abierta es la simple idea de que el poder de las licencias abiertas debe aplicarse a los materiales educativos. Esto significa que los estudiantes tienen acceso instantáneo a todos los materiales digitales sin coste alguno y, lo que es aún mejor, tanto ellos como su instructor son libres de utilizar y remezclar los materiales bajo licencias Creative Commons y otras licencias abiertas. Esto abre la posibilidad de adaptar estos recursos para que sean más relevantes y respondan a los estudiantes de una determinada escuela y clase.

Como ejemplo de acceso verdaderamente equitativo, la Universidad de Rice puso en marcha en 2012 la iniciativa tecnológica sin ánimo de lucro OpenStax, que publica gratuitamente contenidos digitales de alta calidad y revisados por expertos. Esto no sólo beneficia a sus propios estudiantes, sino a los de cientos de universidades y escuelas superiores de todo el mundo.

Tampoco es sólo un buen negocio para los estudiantes cuyos campus e instructores adoptan la Educación Abierta. Proyectos como OpenStax han encendido la competencia en el mercado de los libros de texto, y desde 2017, los precios de los libros de texto se han mantenido estables después de 50 años de crecimiento que superaron la inflación. Afortunadamente no están solos. Hay muchas universidades que contribuyen, conservan y mantienen una enorme cantidad de recursos educativos que eliminan o reducen el coste de los materiales del curso para los estudiantes.

Entonces, ¿cuál es el obstáculo si se dispone de una biblioteca de materiales de alta calidad desde mucho antes de que se generalizara la práctica de la facturación automática de los libros de texto? Uno de los principales obstáculos es que la mayoría de los profesores aún no han oído hablar de los REA.

Contra los contratos de acceso excluyentes

Afortunadamente, una amplia coalición de grupos que defienden la cultura libre, coordinada por el SPARC, ha lanzado recientemente InclusiveAccess.org, un sitio que ofrece puntos de discusión e información para ayudar a los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar a educar a los responsables de la toma de decisiones. Si ya tienes una facturación automatizada de libros de texto en el campus, la biblioteca de contratos de SPARC te ayudará a escudriñar la letra pequeña del acuerdo.

Llegar a los bibliotecarios y administradores sobre cómo apoyar la Educación Abierta es el mejor primer paso. Si estos esfuerzos convencen a un solo instructor para que adopte los Recursos Educativos Abiertos -o libere su propio material bajo una licencia abierta- puedes contribuir a una mayor equidad para los estudiantes y menos tiempo de preparación del curso para los instructores.