La música impresa temprana y la cultura material en Europa Central y Occidental

Early Printed Music and Material Culture in Central and Western Europe. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2021.

Texto completo

Este libro presenta un análisis variado y matizado de la dinámica de la impresión, la publicación y el comercio de la música en el siglo XVI y principios del XVII en toda Europa. Este libro, que se inscribe en los giros teóricos de las humanidades hacia la cultura material, los estudios de movilidad y la investigación digital, ofrece una gran cantidad de nuevas ideas que serán relevantes tanto para los investigadores de la música moderna temprana como para los de la cultura impresa temprana.