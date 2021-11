Smart City Index 2021. Una herramienta para la acción, un instrumento para mejorar la vida de todos los ciudadanos.

Smart City Index 2021. A tool for action, an instrument for better lives for all citizens. Institute for Management Development -IMD- y Singapore University of Technology and Design -SUTD, 2021

Texto completo

En 2017, dos instituciones, el IMD y la Singapore University for Technology and Design (SUTD), decidieron unir fuerzas para elaborar un índice de ciudades inteligentes que ofreciera un enfoque equilibrado de los aspectos económicos y tecnológicos de las ciudades inteligentes, por un lado, y de las “dimensiones humanas” de las ciudades inteligentes (calidad de vida, medio ambiente, inclusión), por otro.

La tercera edición del Índice de Ciudades Inteligentes (ICS) anual del IMD-SUTD ha revelado que la percepción de los habitantes de las ciudades sobre la forma en que la tecnología ayuda a afrontar los retos urbanos se ha visto muy afectada por la pandemia y su aceleración de la transformación digital.

Los tres primeros puestos los ocupan Singapur (1º), Zúrich (2º) y Oslo (3º). Suiza contó con tres ciudades entre las 10 primeras, con Lausana en el 5º puesto y Ginebra en el 8º.