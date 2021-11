LAB25, el laboratorio de experimentación de la Biblioteca Nacional de Singapore

LAB25

El LAB25 establece planes para que la National Library Board (NBL) de la National Library de Singapore se convierta en un centro de apoyo al aprendizaje permanente; para ayudar a construir una ciudadanía informada a través de su National Reading Movement y el programa de alfabetización informativa Sure (buscar, comprender, investigar, evaluar); para inspirar a los narradores locales; y para garantizar la igualdad de acceso para todos.

Para lograr todo esto, la Junta está recurriendo a socios de la comunidad. Por ejemplo, durante los próximos dos años, los visitantes de la biblioteca podrán probar más de 40 programas gratuitos de degustación que van desde la salud hasta la sostenibilidad, creados por el Politécnico de Nanyang. Aquellos que encuentren estos programas de degustación a su gusto pueden inscribirse en cursos más profundos en el politécnico.

Para animar a los lectores a ser más exigentes, el nuevo programa Read to be Sure de la NLB reunirá paquetes multimedia con vídeos, artículos y contenidos en las redes sociales, así como otros eventos. El programa arrancará el mes que viene en la biblioteca @orchard con un panel de expertos del sector que debatirá el tema “¿Es mala la moda rápida?

La NLB también se está asociando con la Asociación de Editores de Libros de Singapur para “aumentar el número de lectores” y desarrollar un sistema para que una persona no sólo tome prestados los libros, sino que también los compre, dijo el subdirector ejecutivo de la NLB, Gene Tan.

El Sr. Ng dijo que la biblioteca también quiere ayudar a reducir las diferencias mediante la construcción de espacios accesibles para las personas con discapacidades físicas, así como espacios donde la gente pueda experimentar y aprender sobre las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la computación en la nube.

El modelo actual sitúa a la Biblioteca Nacional de Singapore como líder de las bibliotecas regionales en diversas áreas apoyadas por bibliotecas sucursales más pequeñas.