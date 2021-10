Madison Libraries Start Native American Storytelling Program

Oct. 23, 2021

Las bibliotecas de Madison inician un programa de narraciones personales para nativos americanos

Cuando crecía, Cloud se metía en la cama con una historia contada por su “gaga”, que significa abuela en Ho-Chunk. Para Cloud, la narración de cuentos es algo más que un ritual nocturno tranquilizador: forma parte de su cultura.

“A medida que creces escuchas estas historias y las llevas contigo”, dijo Cloud. “Cuando escuchamos las historias de los demás nos conectamos de una manera que no se puede conseguir en un vídeo de YouTube, no se puede conseguir a través de una película, tienes que estar allí, tienes que estar presente”.

Hace generaciones, los Ho-Chunk aprovechaban los largos inviernos para transmitir cuentos de la creación y lecciones de vida, dijo Cloud. A medida que los días se acortan y el aire se vuelve más frío en Madison, Cloud continúa la tradición llenando las numerosas bibliotecas públicas de Madison con cuentos e historias. Los Ho-Chunk, también conocidos como Hoocąk, han habitado la región donde ahora se encuentra Madison, tradicionalmente conocida como Teejop o Dejope, que significa Cuatro Lagos, “desde tiempos inmemoriales”. Continuar con la tradición oratoria de los Ho-Chunk también ayuda a mantener vivos el idioma y las habilidades de la tribu. Aunque Ho-Chunk puede significar “Pueblo de la Gran Voz” o “Pueblo de la Lengua Sagrada”, Cloud dijo que hoy en día sólo unos pocos ancianos siguen hablando la lengua Ho-Chunk.

La incorporación de nombres y habilidades tradicionales en la residencia ayudará a “mantener” la cultura Ho-Chunk, dijo Cloud. Uno de los eventos enseñará a hacer cestas, un “arte en extinción” que las mujeres Ho-Chunk solían hacer en los bordes de las carreteras, vendiendo las cestas para obtener ingresos, explicó Cloud.