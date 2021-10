Cómo responder a los comentarios de una la revisión por pares

How to Receive and Respond to Peer Review Feedback. PLOS 2021

Después de meses desarrollando y escribiendo tu artículo, redactando los resultados y enviándolos a una revista. Ahora te llegó la respuesta y es el momento de revisar el artículo. Establece un plan claro para la respuesta, a fin de mantener el rumbo y asegurarse de que las modificaciones no se pierdan. Un enfoque reflexivo y minucioso sobre la respuesta de revisión te puede ahorrar tiempo en posteriores rondas de revisión. Aquí algunos consejos:

Mantener la calma y hacer balance

De vez en cuando, recibirás comentarios frustrantes. Aunque a veces te parezca que los revisores no han dedicado suficiente tiempo a tu trabajo, que son demasiado críticos o que carecen de la experiencia adecuada, recuerda que se pueden perder muchas cosas en la interpretación. Empieza siempre por asumir que los revisores tienen las mejores intenciones.

Ten en cuenta que el objetivo de los comentarios de los revisores es verificar y reforzar tu trabajo para que, en última instancia, sea una comunicación más eficaz. Los revisores son una buena representación del público lector general de la revista y sus reacciones pueden ayudarte a elaborar una publicación mejor y más clara.

Después de revisar los comentarios del manuscrito, puede ser útil dar un paso atrás y despejar la mente. Cuando vuelvas a ella, pregúntese: ¿cuáles son las cuestiones fundamentales que el revisor quiere que aborde?

Establece un plan de revisiones y respuestas

No pierdas de vista los cambios importantes que pretendes hacer. Elaborar un plan de revisión y respuesta a los revisores puede ayudarte a organizar los pasos, a tener una mejor idea de lo que hay que hacer y a que el proceso se desarrolle con mayor fluidez.

Inicia una lista de las recomendaciones esenciales frente a las no esenciales para priorizar el trabajo.

La nota del editor puede ayudarle a ver qué condiciones son necesarias para cumplir las normas de la revista. Sin embargo, no dejes de lado la lista de lo no esencial. Aunque estas recomendaciones pueden ser “agradables” más que “obligatorias”, pueden fortalecer su trabajo para el público de esa revista. Si tiene tiempo y recursos para abordarlas, hágalo. Decide si necesitará tiempo para realizar experimentos adicionales. No rehúses proporcionar datos adicionales. Si ya tienes los datos solicitados por los revisores, pero no crees que se ajusten al ámbito de su trabajo, puedes incluirlos en la respuesta como muestra de buena fe, e indicar en tu carta por qué crees que deben quedar fuera del artículo publicado. Si necesita más tiempo para su revisión para completar la investigación adicional, asegúrete de hacérselo saber a su editor. Asegúrate de tener un sistema para responder a cada comentario y demostrar tus cambios.

Esto puede parecer tedioso, pero una respuesta clara, punto por punto, puede ahorrarte tiempo en las siguientes rondas de revisión. Utiliza el sistema de seguimiento de cambios para mostrar sus modificaciones y/o indica en la respuesta los números de línea en los que se encuentra el cambio solicitado en el manuscrito. No ignores ningún comentario.

Incluso si ha decidido no hacer un cambio, su respuesta a los revisores debe explicar por qué lo has hecho. Es posible que tenga que aportar pruebas adicionales de por qué no es relevante. Eso está bien. Tu objetivo aquí es asegurarte de que los revisores tengan lo suficientemente claro tu trabajo para entender tu pensamiento. Sin una razón adecuada, los revisores pueden solicitar el mismo cambio en las siguientes rondas de revisión.

Deja un poco de tiempo extra para la revisión final

Una vez que hayas actualizado y revisado su manuscrito, date un pequeño respiro: deja que el trabajo descanse uno o dos días y vuelve a leerlo, asegurándote de que sus recomendaciones tienen sentido en relación al resto del trabajo.

Comentarios contradictorios

Es casi inevitable que encuentres con revisores que no están de acuerdo con una línea de acción, o incluso con un editor que no está de acuerdo con los revisores. A continuación se ofrecen algunos consejos para sortear cada caso:

Revisor vs. Editor

En general, el editor debería poder ofrecer un comentario más ajustado al ámbito de la revista y a las políticas editoriales. Si el editor no está de acuerdo con una sugerencia de edición, debe citar los comentarios del editor en tu respuesta a los revisores.

Revisor contra revisor

Cuando dos revisores ofrecen consejos contradictorios, su editor puede orientar sobre las normas de la revista y sobre qué curso de acción consideran más apropiado. Al igual que antes, asegúrese de citar el consejo del editor en su respuesta.

Si el director no le aclara la respuesta, pregunta a un colega que conozca tu trabajo y consulta a los coautores para obtener una segunda opinión.

Confía en ti mismo. En última instancia, la decisión de realizar cualquier cambio depende de ti. Proporciona una respuesta clara y defendible a los revisores, citando tus razones para cumplir o no con una recomendación sugerida, para que los revisores y el editor entiendan tu decisión.

Finalmente

Incluye una carta de presentación. Se breve, destaca la información importante sobre los cambios y los puntos que desee aclarar. Si los consejos de los revisores te han resultado especialmente útiles, agradéceles sus comentarios y recomendaciones.