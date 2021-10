CDL Co-Op Releases Statement on Using Controlled Digital Lending as a Mechanism for Interlibrary Loan. CDL Co-Op (via Boston Library Consortium), 2021

En septiembre de 2021, la CDL Co-Op, un grupo de bibliotecarios y profesionales de la información que trabajan en temas de intercambio de recursos, préstamo interbibliotecario y préstamo digital controlado, anunció su Declaración sobre el uso del préstamo digital controlado como mecanismo de préstamo interbibliotecario. Desarrollada con una profunda aportación de la comunidad, la introducción de la Declaración proporciona un contexto para el uso por parte de las bibliotecas del préstamo digital controlado (un método moderno para que las bibliotecas presten artículos digitalizados de su colección impresa a sus usuarios de una manera de “préstamo como si fuera impreso”) como un mecanismo para el Préstamo Interbibliotecario. Al situarlo dentro del propósito de las bibliotecas y de las formas en que sirven a sus comunidades y a la sociedad, la introducción sienta las bases para 10 breves declaraciones que definen y afirman el uso del Préstamo Digital Controlado (LDC) en contextos de bibliotecas y de préstamo interbibliotecario (PL).

Reconociendo la incertidumbre que siente el personal de las bibliotecas y las organizaciones relacionadas en torno a las prácticas y legalidades del CDL, la CDL Co-Op enmarcó su Declaración como un punto de partida compartido para una conversación más amplia de la comunidad en torno a estas cuestiones.

Los autores hacen ahora un llamamiento a las bibliotecas, organizaciones afines y particulares para que respalden la Declaración añadiendo sus nombres a la lista de firmantes, que incluye una docena de organizaciones como Boston Library Consortium (BLC), Duke University Libraries, the Private Academic Library Network of Indiana (PALNI), the Partnership for Academic Library Collaboration & Innovation (PALCI) Board of Directors, Orbis Cascade Alliance, VIVA – the Virginia Academic Library Consortium, and the Association of Southeastern Research Libraries (ASERL) entre otras. Las organizaciones pueden respaldar la declaración en línea en https://controlleddigitallending.org/ill/sign. En los próximos meses, la CDL Co-Op se basará en este trabajo con un próximo libro blanco que explora el uso del Préstamo Digital Controlado con fines de préstamo interbibliotecario.