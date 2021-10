Centros de Aprendizaje Conectado de AT&T amplía sus esfuerzos para reducir la brecha digital en todo Estados Unidos

AT&T Expands Efforts to Bridge the Digital Divide in Communities Across the Nation. AT&T, 2021

Connected Learning Center (AT&T) se estrena en Dallas; Dell Technologies y Public Library Association proporcionan dispositivos, alfabetización digital y herramientas de aprendizaje para estudiantes y familias

Millones de estudiantes tienen dificultades con el aprendizaje virtual, debido a las malas conexiones de Internet en casa, la falta de ordenadores portátiles u otros dispositivos y las escasas competencias digitales. Estas carencias se han visto magnificadas por la pandemia del COVID-19, que ha obligado a millones de familias a asistir a la escuela y a trabajar a distancia.

AT&T está dando nuevos pasos para ayudar a los estudiantes y a las familias más desfavorecidas afectadas por la brecha digital, ampliando los programas de dispositivos gratuitos, aumentando el acceso a herramientas educativas y de alfabetización digital y abriendo el primero de los más de 20 Connected Learning Centers de AT&T en todo Estados Unidos

Estos centros estarán ubicados en organizaciones comunitarias locales y proporcionarán a los estudiantes y familias desfavorecidas acceso gratuito a Internet, ordenadores y recursos educativos. De momento, está previsto abrir Centros de Aprendizaje Conectado AT&T en Dallas, Los Ángeles, Atlanta, Cleveland, Detroit, Houston, Miami y San Francisco.

Esta expansión se produce tras el anuncio del programa AT&T Connected Learning en abril, que forma parte de un compromiso trienal de 2.000 millones de dólares para reducir la brecha digital a través de esfuerzos que promuevan la asequibilidad, la accesibilidad y la adopción de la banda ancha.

“Lo que está en juego para cerrar la brecha digital es increíblemente alto, y es imperativo que eliminemos las barreras a las oportunidades para los niños y las familias”, dijo Jeff McElfresh, director ejecutivo de AT&T Communications. “La educación desempeña un papel vital en el éxito a largo plazo de nuestra sociedad, y nos comprometemos a invertir en las necesidades educativas y de conectividad de las comunidades desatendidas, al tiempo que ampliamos el acceso a los servicios de banda ancha de bajo coste.”