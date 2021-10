¿Las bibliotecas sin libros son el el fin de la palabra impresa?

Do Bookless Libraries Signal The End of the Printed Word? A writer contemplates the new era of computers in libraries (instead of, well, books).

Una escritora contempla la nueva era de los ordenadores en las bibliotecas (en lugar de buenos libros).

Una de mis actividades favoritas en una biblioteca es recorrer los estantes y encontrar un libro que no sabía que necesitaba en mi vida. Son accidentes felices. Hay grandes lecturas esperando a ser descubiertas prácticamente en cada esquina.

Mira, aquí hay un libro de no ficción sobre el mal comportamiento de las mujeres en la historia que no había visto antes. Me encantan esos libros. Y no me había dado cuenta de que cierto autor de bestsellers había sacado un nuevo libro. Y eso es sólo un breve resumen de mi último viaje a la biblioteca. Siempre llevo una bolsa grande a la biblioteca para llenarla de libros.

Explorar las estanterías de una biblioteca o una librería es una de mis mejores formas de descubrir nuevas lecturas.

Sin embargo, a nuestras bibliotecas públicas se les pide que hagan más con presupuestos más ajustados. Las bibliotecas se están convirtiendo en centros comunitarios que a menudo ofrecen una amplia gama de programas a sus usuarios. La biblioteca de mi barrio ofrece programas de arte, lecciones de costura, clases de informática y un sinfín de actividades para niños. También disponen de libros electrónicos, audiolibros y música para descargar, DVDs, CDs de audiolibros, CDs de música, así como una gran selección de libros. Esta colección debe actualizarse continuamente con nuevos lanzamientos y con la purga de materiales antiguos que ya no se prestan. Los nuevos materiales pueden ser costosos, especialmente si hay que comprarlos en varios formatos (tapa dura, libro electrónico y audiolibro). Y hay que formar a los bibliotecarios para que utilicen los nuevos sistemas. Muchas bibliotecas no tienen presupuesto para cubrir el coste de hacer, bueno, todo. Hay que tomar decisiones difíciles.

Algunas bibliotecas han decidido mejorar sus resultados eliminando los libros impresos.

Espera. ¿Qué? No. ¿Lo dices en serio?

Esa fue mi reacción instintiva la primera vez que leí sobre lo que se llama bibliotecas sin libros. (El nombre es engañoso. En realidad no son sin libros. Hay libros disponibles en las bibliotecas, sólo que no son ediciones impresas). Pero realmente, esto no es correcto. Estas bibliotecas privan al público del placer del descubrimiento que ya he descrito.

¿Se convertirán las bibliotecas en cibercafés? ¿Sustituirán el dulce aroma de los libros por un olor metálico? No. No me gusta esto. Sí, me gusta leer libros electrónicos. Pero perder los libros impresos. No, esto no me hace feliz.

Me pregunto si nuestros antepasados sintieron la misma sensación de pánico y pérdida cuando los códices sustituyeron a los pergaminos. Un códice es un predecesor de un libro moderno. Tiene páginas que se cosen juntas. La introducción del códice cambió el aspecto y el funcionamiento de los libros de la misma manera que los libros electrónicos están cambiando el aspecto y el funcionamiento de los libros actuales. Ojear las páginas de un códice para encontrar una información determinada era, sin duda, más fácil que tener que pasar por todo un pergamino. Buscar una información en un libro electrónico escribiendo unas pocas palabras en la barra de búsqueda es más fácil que pasar por la lista de páginas que ofrece un índice. Y eso suponiendo que el libro tenga un índice.

Después de reflexionar e investigar un poco más, decidí poner de relieve la cuestión y explorar la tensión que se produce de forma natural cada vez que se producen cambios tecnológicos escribiendo una serie de misterio acogedor. Empecé a preguntarme qué haría una bibliotecaria que tiene un apego emocional a los libros impresos si su biblioteca se convirtiera en una biblioteca sin libros. La respuesta era sencilla. Salvaría los libros. Así nació la serie Beloved Bookroom Mystery.

Mi heroína, Trudell Becket, es auxiliar de biblioteca en la pequeña ciudad de Cypress, Carolina del Sur. Los dirigentes de la ciudad, con la esperanza de atraer puestos de trabajo de alta tecnología a su ciudad, deciden convertir la biblioteca en una biblioteca sin libros de alta tecnología. A Trudell le horroriza la idea. Los libros de las estanterías son sus amigos. Una noche se cuela en la biblioteca y se lleva muchos de los libros que están en cajas para ser retirados de la biblioteca. A continuación, abre una sala de lectura secreta en el sótano de la biblioteca. Mientras está trabajando en el sótano de la biblioteca, alguien mata al alcalde del pueblo, que es el impulsor de la modernización de la biblioteca. Tru no puede decir a la policía su paradero en el momento de su muerte porque no quiere revelar el trabajo que ha estado haciendo en el sótano. Al mismo tiempo, se siente obligada a ayudar a la policía y a asegurarse de que su biblioteca siga siendo un espacio seguro para todos. Por eso, ella y sus amigos deciden investigar por su cuenta. Ese es el comienzo de la serie y la apertura de The Broken Spine, el primer libro de la serie de misterio.

En el segundo libro, A Perfect Bind, un hombre es asesinado en la puerta del sótano que conduce a su sala de libros secreta. ¿Está este asesinato relacionado con los recientes robos en su librería secreta? Tru espera que no. Investiga con la esperanza de demostrarse a sí misma y a sus amigos que el asesinato y los robos no están relacionados. Porque si lo están, tendrá que contar a la policía lo de la librería secreta que no debería existir y arriesgarse a perder sus preciados libros impresos.

Tru es una guerrera de los libros. Está decidida a proteger los libros que ama.

Por suerte, nosotros no estamos llamados a hacer lo mismo. Por ahora, la mayoría de las bibliotecas seguirán llenas de ediciones impresas de libros. Gracias a Dios. Pero un día esos libros podrían quedar tan obsoletos como los antiguos pergaminos.

Así pues, valoremos los libros impresos de las bibliotecas mientras podamos. Al mismo tiempo, podemos celebrar que también existan los libros electrónicos, los audiolibros y las novelas gráficas para los lectores que los aman. Amémoslos todos.