Humanidades digitales: ¿Qué pueden ofrecer las bibliotecas?

Wong, S. H. R. Digital Humanities: What Can Libraries Offer? [pdf postprint] portal: Libraries and the Academy, 16(4), 669-690. 2016

Texto completo

El aspecto colaborativo de las humanidades digitales es uno de los valores fundamentales de este campo. Los especialistas y las organizaciones que participan en las asociaciones de humanidades digitales pueden incluir académicos individuales centrados en un área particular, múltiples académicos de distintas disciplinas, informáticos o centros de humanidades digitales. Mediante un análisis cuantitativo de la autoría en las revistas internacionales de humanidades digitales, este artículo demuestra que las bibliotecas también tienen ventajas únicas que las sitúan en una buena posición para contribuir a las humanidades digitales.

La autora reflexiona que “captar sólo las revistas de humanidades digitales puede subestimar la participación de los bibliotecarios y los especialistas en ciencias de la información”. De hecho, aunque son fundamentales para la producción, difusión y preservación de las humanidades digitales, las contribuciones de muchos bibliotecarios y archiveros pueden ser en gran medida invisibles fuera de la literatura de ciencias de la información.

Los centros de humanidades digitales son importantes para el desarrollo de las humanidades digitales, especialmente con sus esfuerzos en el servicio pedagógico. Las bibliotecas también pueden hacer valiosas contribuciones a las asociaciones de colaboración debido a la estructura inherente de una biblioteca, así como a los conjuntos de habilidades de los bibliotecarios individuales. Las bibliotecas tienen un propósito nacional o institucional, personal dedicado a los servicios de humanidades digitales y recursos financieros y físicos estables, lo que les permite apoyar la colaboración en humanidades digitales. Tanto grandes y pequeñas bibliotecas pueden formar parte de esta emocionante y prometedora oportunidad

Dado que la colaboración es la clave del éxito en las humanidades digitales, las bibliotecas y los centros de humanidades digitales deberían seguir explorando las oportunidades de colaboración entre ellos, y ofrecer sus puntos fuertes y su experiencia para el desarrollo de las humanidades digitales y los beneficios generales a la investigación. Algunas bibliotecas establecen o patrocinan centros de humanidades digitales, y otras bibliotecas nombran a su personal en centros de humanidades digitales para para apoyar proyectos de colaboración. Aprovechar el éxito de estas estructuras sería una dirección factible para la colaboración entre estas dos partes. En cualquier caso, las bibliotecas han han demostrado ser los principales contribuyentes a las humanidades digitales, y deberían seguir participando y contribuyendo a este desarrollo.