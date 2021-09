Del acceso abierto a la ciencia abierta: el punto de vista de un editor científico

Penev, Lyubomir. «From Open Access to Open Science from the Viewpoint of a Scholarly Publisher». Research Ideas and Outcomes, vol. 3, Pensoft Publishers, febrero de 2017, p. e12265. riojournal.com, https://doi.org/10.3897/rio.3.e12265.

Texto completo

El modelo de publicación de acceso abierto provocó cambios drásticos en la forma en que los científicos comunican sus resultados. El acceso abierto también desafió los modelos de negocio tradicionales de las editoriales académicas que se han mantenido durante cientos de años. Sin embargo, el acceso abierto al contenido de los artículos pronto pareció insuficiente en lo que respecta al acceso a los datos subyacentes. La apertura de los datos de investigación fue la segunda etapa lógica de este desafío, que pronto se incluyó en la agenda de las comunidades científicas, las organizaciones de financiación y los gobiernos. Los datos abiertos, por sí mismos, plantearon la cuestión de cómo podemos reutilizar los datos y reproducir los resultados de la investigación, cómo de transparente es la revisión por pares y, más en general, cómo se realiza la evaluación científica. Con el tiempo, estos y otros desarrollos similares se transformaron en lo que ahora llamamos “ciencia abierta” o, en términos más generales, en la transformación de la investigación en un esfuerzo principalmente colaborativo en lugar de competitivo.