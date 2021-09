¿Y si pudiéramos reconsiderar los derechos de autor?

Giblin, Rebecca, y Kimberlee Weatherall. What If We Could Reimagine Copyright? ANU Press, 2017.

Texto completo

¿Qué pasaría si pudiéramos empezar con una pizarra en blanco y escribir nosotros mismos un nuevo sistema de derechos de autor? ¿Y si pudiéramos diseñar una ley, desde cero, sin las limitaciones de las obligaciones de los tratados existentes, los modelos de negocio y las cuestiones de viabilidad política? ¿Optaríamos por una revisión radical o mantendríamos los fundamentos actuales? ¿Qué partes del sistema desecharíamos? ¿Cuáles mantendríamos?

En resumen, ¿cómo podría ser un sistema de derechos de autor diseñado para promover el interés público en el entorno jurídico y sociológico actual? Partiendo de este experimento mental, los principales pensadores internacionales representados en esta colección reconsideran las cuestiones fundamentales de los derechos de autor: la materia que debe protegerse, el alcance y la duración ideales de esos derechos y la forma de aplicarlos. Abordando los mayores retos que afectan a la ley actual, sus ensayos exploran provocativamente cómo la ley podría asegurar mejor a los creadores los frutos de su trabajo, garantizar mejores resultados para las poblaciones más marginadas del mundo y resolver las obras huérfanas. Y aunque el resultado es una colección de ideas imposibles, también nos dice mucho sobre lo que podría ser el derecho de autor, y a lo que las obligaciones prescriptivas de los tratados nos obligan actualmente a renunciar. El libro muestra que, reimaginado, el derecho de autor podría servir a los creadores y al público en general mucho mejor de lo que lo hace actualmente, y expone nuevas e intrigantes direcciones para una reforma factible.