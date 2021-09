El camino a la década digital: propuesta de la Comisión Europea por la que se establece el Programa Político 2030

Proposal for a Decision establishing the 2030 Policy Programme “Path to the Digital Decade”. European Commission, 2021

“Path to the Digital Decade” pretende garantizar que la Unión Europea alcance sus objetivos y metas hacia una transformación digital de nuestra sociedad y economía en consonancia con los valores de la UE, reforzando nuestro liderazgo digital y promoviendo políticas digitales centradas en el ser humano, inclusivas y sostenibles que empoderen a los ciudadanos y a las empresas.

Para ello, el informe establece los objetivos digitales concretos que se espera que la Unión en su conjunto logre para el final de la década, tal y como se definió por primera vez en la Comunicación sobre la Brújula Digital. Los objetivos digitales para 2030 se basan en cuatro puntos cardinales: competencias digitales, infraestructuras digitales, digitalización de las empresas y de los servicios públicos.