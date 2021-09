Storytelling: sabiduría para contar historia

Mcdowell, K. (2021). Storytelling wisdom: Story, information, and DIKW. J Assoc Inf Sci Technol, 72, 1223–1233. https://doi.org/10.1002/asi.24466

PDF

La mayoría de las definiciones de la Documentación (IS) se centran en la creación de significados individuales y no colectivos. Dado que las historias se constituyen a través de la experiencia narrativa, y que el público es en parte constitutivo de las historias que se le cuentan, la narración ofrece un marco para investigar las experiencias colectivas del mundo de la información. Las historias son, al mismo tiempo, empíricas y socialmente construidas, lo que permite salvar una brecha epistemológica clave en la sociedad de la información. El storytelling como cambio de paradigma se explora y demuestra en tres secciones que (a) definen el concepto storytelling (b) describen cómo el storytelling puede ampliar la pirámide de datos, información, conocimiento y sabiduría (DIKW), y (c) revisan el DIKW como un nuevo marco de storytelling S-DIKW. La futura investigación sobre la narración de historias en el ámbito de la Documentación debería tener en cuenta la historia y la dinámica de la narración no sólo como un subconjunto de la información o del comportamiento informativo, sino como una forma de información fundamental.