El aumento de la investigación sobre la pandemia pone de relieve la importancia de los preprints

“A Surge in Pandemic Research Shines a Spotlight on Preprints”. The Scientific Diana Kwon Sep 10, 2021

Texto completo

Los preprints han constituido una gran parte de la literatura sobre COVID-19 hasta la fecha. Según un estudio realizado por Coates, Polka y sus colegas, de los aproximadamente 125.000 artículos científicos relacionados con COVID-19 publicados en los primeros 10 meses de la pandemia, más de 30.000 (alrededor de una cuarta parte) eran preprints. “Normalmente se encuentra alrededor del tres o cuatro por ciento de la literatura biomédica como preprints cada año”, dice Coates. “Mucha gente ha recurrido a ellos por primera vez”.

El mayor número de preprints de COVID-19 apareció en medRxiv. Los investigadores también publicaron sus trabajos en más de una docena de otros servidores de preprints, como bioRxiv, arXiv y SSRN, un servidor para estudios en ciencias sociales.

“Esta es la primera crisis sanitaria mundial en la que los preprints han desempeñado un papel importante en la rápida difusión de la información”, afirma Jessica Polka, directora ejecutiva de ASAPbio (Accelerating Science and Publication in biology), una organización sin ánimo de lucro que aboga por una comunicación abierta e innovadora en las ciencias de la vida. “Incluso más allá de la comunidad de investigación académica, creo que mucha gente conoció los preprints por primera vez. . . . [Los preprints han entrado en la conciencia de las comunidades científicas y no científicas”.