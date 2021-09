¿Cuanto se citan las enciclopedias en la investigación académica? Wikipedia, Britannica, Baidu Baike y Scholarpedia

Li, Xuemei; Thelwall, Mike; Mohammadi, Ehsan (2021). “How are encyclopedias cited in academic research? Wikipedia, Britannica, Baidu Baike, and Scholarpedia”. Profesional de la información, v. 30, n. 5, e300408. https://doi.org/10.3145/epi.2021.sep.08

Texto completo

Las enciclopedias se citan a veces en las publicaciones académicas, a pesar de la preocupación por su credibilidad como fuentes de información académica. Este estudio investiga las tendencias, desde 2002 hasta 2020, en la citación de dos enciclopedias basadas en el crowdsourcing y dos basadas en expertos, para investigar si se ajustan de forma diferente al panorama de la investigación: Wikipedia, Britannica, Baidu Baike y Scholarpedia.

Se trata de la primera comparación sistemática de la utilización de cuatro grandes enciclopedias en la investigación académica. Se utilizaron búsquedas en Scopus para contar el número de documentos que citaban las cuatro enciclopedias en cada año. La Wikipedia fue, con diferencia, la enciclopedia más citada, con hasta un 1% de los documentos de Scopus que la citaban en Informática. Las citas a la Wikipedia aumentaron exponencialmente hasta 2010, y luego se ralentizaron y empezaron a disminuir. Sin embargo, tanto las tasas de citación de Britannica como de Scholarpedia aumentaron en 2020. Las diferencias disciplinarias y nacionales incluyen la popularidad de Britannica en Artes y Humanidades, Scholarpedia en Neurociencia y Baidu Baike en los países/territorios de habla china. Los resultados confirman que las enciclopedias tienen un valor menor para la investigación académica, a menudo para los antecedentes y las definiciones, y que la más adecuada varía según los campos y los países, y con la primera evidencia de que la popularidad de las enciclopedias crowdsourced puede estar disminuyendo.