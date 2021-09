¿Cómo pueden las bibliotecas universitarias estar mejor posicionadas para contribuir el éxito de los estudiantes y de la institución?

Library Strategy and Collaboration Across the College Ecosystem: Results from a National Survey of Community College Library Directors. Ithaka S+R, 2021

Texto completo

Las bibliotecas universitarias son una parte clave de este ecosistema de servicios que tiene como objetivo promover el éxito de los estudiantes. Proporcionan espacios, recursos académicos, tecnologías y servicios de apoyo que contribuyen al aprendizaje y al sentido de pertenencia. Para llevar a cabo estas funciones, a menudo se asocian con otros proveedores de apoyo en temas académicos, como los centros de tutoría y escritura. Las asociaciones con los departamentos de TIC han sido especialmente cruciales, ya que la biblioteca ha asumido un mayor papel de liderazgo en el préstamo de tecnología durante la pandemia de COVID-19.

¿Cómo puede la biblioteca estar mejor posicionada para seguir facilitando el éxito de los estudiantes y de la institución? La iniciativa de investigación The Community College Academic and Student Support Ecosystem pretende examinar cómo se organizan, financian y dotan de personal los departamentos de servicios orientados al estudiante -incluyendo las bibliotecas universitarias en los colegios comunitarios y técnicos de todo el país. En febrero de 2021, se encuestó a 321 directores de bibliotecas de colegios comunitarios para proporcionar a la comunidad una instantánea de la prestación de servicios actual, las perspectivas de liderazgo sobre el impacto de COVID-19 y los desafíos que se enfrentan en la toma de decisiones y la gestión del cambio.

Cuestiones clave