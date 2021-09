¿Cómo funciona altmetric.com?

5 things you may not know about Altmetric’s altmetrics. Stacy Konkiel, 14th February 2019

Altmetric hace un seguimiento de la investigación en todos sus formatos: libros, artículos, conjuntos de datos, ensayos clínicos, capítulos de libros, noticias, sitios web, entradas de blog, informes, libros blancos y prácticamente cualquier otro formato en el que se pueda compartir la investigación en línea.

Diversos resultados requieren diversos identificadores persistentes

En los 23,2 millones de resultados de investigación que rastrea Altmetric, se utilizan 13 identificadores persistentes diferentes (DOI, PubMed, RI, ISBN, Handle, ADS bibcode, ArXiv, Harvard Library Open Metadata, HOLLIS, SSRN, National Clinical Trial ID, RePEc URN) para verificar que cualquier enlace compartido en una fuente. Aunque los identificadores de objetos digitales (DOI) se asignan a la gran mayoría de los productos que se rastrean, también utiliza otros tipos de identificadores como los ISBN para rastrear los libros o los Handles para rastrear el contenido de los repositorios.

Altmetric puede hacer un seguimiento de las noticias como resultados

Altmetric hace un seguimiento de la atención a las noticias que se publican en las revistas, lo que le diferencia de otros proveedores de datos altmétricos. El 62,6% de estas noticias (70.226 de un total de 113.866) proceden del medio de comunicación científica The Conversation; las noticias de la AAAS y de la familia de revistas Nature constituyen la mayor parte del resto.

Altmetric rastrea la investigación antes de que se publique técnicamente a través de los registros de ensayos clínicos

Desde 2015, Altmetric tiene atención así para los registros de ensayos clínicos rastreados como este de ClinicalTrials.gov, un índice que incluye ensayos clínicos de más de 170 países. Altmetric ha capturado datos de atención para 45.062 registros de ensayos clínicos hasta ahora -alrededor de 206.000 menciones en total. La mención más antigua del registro de ensayos clínicos es de 2003; la mayoría de las menciones se producen a partir de 2013.

Altmetric rastrea el intercambio en Reddit

Reddit es un sitio de agregación de noticias sociales y de debate en línea, organizado en tableros temáticos llamados “subreddits”. Se estima que en Reddit se publican 11 millones de posts al mes, lo que significa que el número de resultados de investigación publicados en Reddit desde 2005 (179.274 menciones, o el 1,4% de todas las menciones de Altmetric) son una gota de agua en comparación con los otros tipos de contenidos compartidos en la plataforma. Surgen tendencias interesantes cuando se observa la investigación que se ha compartido en Reddit. La gran mayoría de los contenidos compartidos en Reddit (77,4%) son artículos de revistas, seguidos de noticias (21,1%), principalmente de Nature News y The Conversation. Los libros representan algo más del 1% de los contenidos compartidos en Reddit.

Altmetric rastrea el impacto educativo a través de las menciones de los planes de estudio

Altmetric rastrea el impacto educativo de los libros a través de la minería de datos del Open Syllabus Project. El Open Syllabus Project es “un esfuerzo por hacer que el impacto intelectual incluido en los programas de estudio sea relevante para exploraciones más amplias de la enseñanza, la publicación y la historia intelectual”. El equipo del OSP ha recopilado más de un millón de programas de estudios de universidades de todo el mundo. Recientemente han recibido una beca Digital Science Catalyst para ampliar su trabajo.