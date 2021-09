Google no es una biblioteca

“Google, como plataforma que prácticamente inventó el capitalismo de la vigilancia, no es una biblioteca. Podríamos describirlo más exactamente como la antítesis de una institución cívica, en el sentido de que su objetivo final es la explotación, más que el servicio, de la comunidad. Independientemente de la cantidad de páginas que se capturen en su índice de búsqueda, o de los sectores tecnológicos que monopolice, Google no merece ninguna confianza, ni autoridad, en la esfera pública.”

Mark Hurst

Public libraries are better than Google

By Mark Hurst • August 27, 2021