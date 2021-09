“(…) el bibliotecario ideal debe ser no sólo un experto profesional

que domine concienzudamente las diversas técnicas del oficio,

sino también, un hombre culto –donde no hay cultura firme y

valiosa no puede existir técnica bibliotecaria perfeccionada,

pues ésta es eficiente sólo cuando se convierte en medio para

servir los fines de aquélla– y un investigador de vocación latente

o, por lo menos, un aprendiz de la investigación con la disciplina,

las inquietudes y la sensibilidad del estudioso.”

